Pattinaggio artistico | ufficiale | cancellati i Four Continents 2021

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La fragilissima costruzione del calendario della stagione 2020-dicontinua sempre di più a traballare. Dopo l’annullamento della seconda tappa del circuito Grand Prix, Skate Canada, L’International Skating Union ha annunciato la cancellazione del Campionato dei Quattro Continenti, inizialmente programmato a Sydney, in Australia, dall’8 al 14 febbraio. La notizia, che era stata preannunciata nei giorni scorsi, è stata diffusa tramite una nota diramata dall’ISU nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre; le motivazioni della scelta sono attribuibili al protrarsi dell’emergenza sanitaria: la prossima edizione della rassegna si svolgerà quindi nel 2022 a Tianjin, in Cina. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI...

Daniel Grassl ha vinto per la quarta volta in carriera una gara del circuito ISU Challenger Series dominando in lungo e in largo al Budapest Trophy 2020, competizione internazionale di pattinaggio art ...Lo aveva annunciato Evgeni Plushenko nel mese di giugno. Adesso è arrivata la prova. Alexandra Trusova, fresca vincitrice della seconda tappa della Coppa Di Russia di pattinaggio artistico, sta lavora ...