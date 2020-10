Moto2 | GP Aragon 2020 | risultati e classifica tempi prove libere 1 | Lowes davanti

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Samcentra il giro più veloce al termine delle1 del Gran Premio didi. Il pilota britannico in sella alla Kalex ferma il cronometro in 1’53″391 ed èal tedesco Marcel Schrotter (Kalex) e a Fabio Di Giannantonio (Speed Up). Quarto crono per il leader del Mondiale, Luca Marini dello SKY Racing Team VR46. Marco Bezzecchi è nono mentre Enea Bastianini undicesimo, entrambi con la Kalex. La seconda sessione diè in programma alle ore 15:10.1 GP): SamMarcel ...