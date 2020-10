Morte Jole Santelli, oggi i funerali in forma privata a Cosenza (Di venerdì 16 ottobre 2020) I funerali della presidente della Regione Calabria Jole Santelli, morta ieri all'età di 51 anni, si svolgeranno oggi pomeriggio, in forma strettamente privata, nella chiesa di San Nicola a Cosenza. La camera ardente sarà allestita nella stessa chiesa e sarà aperta alle 10:30. A Catanzaro oggi è stato proclamato il lutto cittadino. Sabato sarà allestita una camera ardente anche nella Cittadella regionale (LA FOTOSTORIA DI Jole Santelli). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 ottobre 2020) Idella presidente della Regione Calabria, morta ieri all'età di 51 anni, si svolgerannopomeriggio, instrettamente, nella chiesa di San Nicola a. La camera ardente sarà allestita nella stessa chiesa e sarà aperta alle 10:30. A Catanzaroè stato proclamato il lutto cittadino. Sabato sarà allestita una camera ardente anche nella Cittadella regionale (LA FOTOSTORIA DI).

