Manchester United, Solskjaer: «Pogba con noi per altri due anni» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ole Gunnar Soslkjaer ha parlato del futuro di Paulo Pogba. Ecco le parole del tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Newcastle, ha parlato del futuro di Paul Pogba. ecco le sue parole sull’ex centrocampista della Juventus. «Paul è un nostro giocatore e sarà qui per altri due anni. E sono certo che è concentrato sul fare del suo meglio qui, con questa maglia ed è quello che vogliamo anche noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ole Gunnar Soslkjaer ha parlato del futuro di Paulo. Ecco le parole del tecnico delOle Gunnar, in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Newcastle, ha parlato del futuro di Paul. ecco le sue parole sull’ex centrocampista della Juventus. «Paul è un nostro giocatore e sarà qui perdue. E sono certo che è concentrato sul fare del suo meglio qui, con questa maglia ed è quello che vogliamo anche noi». Leggi su Calcionews24.com

