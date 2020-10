LIVE Giro d’Italia 2020 | Cervia-Monselice in DIRETTA | 2’15” per i sette fuggitivi Bora in testa al gruppo

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.05 Deceuninck-Quick Step compatta neldei big in protezione della maglia rosa di Joao Almeida. 15.00 60 km al traguardo e 2’06” il ritardo del. Continua la lunga attesa in vista del finale, che si delinea interessante. I corridori già vedono all’orizzonte i Colli Euganei. 14.55-hansgrohe inaldella maglia rosa in supporto a Peter Sagan. 14.50 Sale a 2’14” il vantaggio deicomandato dalla Israel Start-Up Nation. 14.45 Ricordiamo i nomi deibattistrada: Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale), Simon Pellaud e Simone Ravanelli (Androni Giocattoli – Sidermec), Rodrigo ...