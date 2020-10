L' ex banchiere col cuore a sinistra Carriera a mille all' ora di Profumo

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Gli amici lo hanno chiamato Alessandro il Grande per la sua infinita bramosia di potere e per l’intento – comune al monarca macedone – di ampliare a dismisura i confini della sua sfera di influenza. I detrattori (e ce ne sono stati tanti negli anni) lo hanno chiamato “arrogance”, a testimoniare un carattere spigoloso, altero, per niente incline a cercare il consenso plebiscitario. Ma quindi chi è Alessandro? Segui su affaritaliani.it