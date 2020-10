‘Le Iene’ | Enzo Miccio vittima di uno scherzo con la complicità della sua collaboratrice Carolina Gianuzzi sua compagna di viaggio a ‘Pechino Express’ | la reazione del wedding planner è imperdibile! Video

Leggi su isaechia

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il famosissimo, è stato di recentedi un tremendo – come al solito –de Le Iene. Quella che sembrava essere infatti, una regolare giornata lavorativa a Foggia, si è trasformata in un incubo per: decisiva è stata la complicitàfidata assistenteche si è fatta sorprendere in atteggiamenti piuttosto intimi con il futuro sposo in questione, rovinando il matrimonioricca ereditiera da ben 400 persone. Mentre, ci ha messo il carico da novanta confessando di aver intrapreso una relazione vera e propria con il futuro sposo,è stato ...