La sorella non vuole più il suo cognome, Massimo Bossetti: “chi è quella donna” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Massimo Bossetti risponde sul settimanale Oggi alla sorella che aveva dichiarato di non volere più quel cognome scomodo. Laura Bossetti rifiuta di portare ancora un cognome così scomodo e lo dichiara a tutti i media. “Mi pesa come un macigno”, aveva detto. Massimo Bossetti replica dal carcere e lo fa attrevarso il settimanale Oggi. “Non credo di dover sperperare ai quattro venti come quella persona è abituata (a diffondere, ndr) le cose private e familiari solo per mettere in risalto la propria visibilità e notorietà … quella persona ha preferito voler soffocare l’affetto, sostituendo il proprio cognome, ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020)risponde sul settimanale Oggi allache aveva dichiarato di non volere più quelscomodo. Laurarifiuta di portare ancora uncosì scomodo e lo dichiara a tutti i media. “Mi pesa come un macigno”, aveva detto.replica dal carcere e lo fa attrevarso il settimanale Oggi. “Non credo di dover sperperare ai quattro venti comepersona è abituata (a diffondere, ndr) le cose private e familiari solo per mettere in risalto la propria visibilità e notorietà …persona ha preferito voler soffocare l’affetto, sostituendo il proprio, ...

ZZiliani : All'arrivo a Caselle #Ronaldo fa finalmente chiarezza. - Perchè è volato in Italia pur avendo il Covid? - Perchè mi… - stanzaselvaggia : Uccide la moglie poi si spara, la sorella dell'omicida parla della vittima: “Condanno il gesto, ma lei non era Mari… - nekofukuro514 : Oggi parlerò di una delle stagioni di JoJo: Vento Aureo. Quando io stavo più o meno a metà stagione, mia sorella l’… - ibeliveinmysoul : @demetozitalyofc @dogdugunev Purtroppo non credo sia cambiato ma che stia uscendo la sua vera natura che aveva soff… - taylenasvelvet : 2008 e estate del 2016/2019. In questi archi temporali, assistiamo non solo all’evoluzione di Natsuko e della sua v… -

Ultime Notizie dalla rete : sorella non Silvia Salemi tra cielo e terra, come uno "Chagall": "Il mio dialogo quotidiano con la mia sorella morta" Tiscali.it Parete. Anna Griffo: speravo di essere positiva per aiutare mia sorella

In collegamento da Itri, in provincia di Latina, con la trasmissione de LA7, Anna Griffo, originaria di Parete, ha lanciato un accorato appello per ...

Lo spettacolo del nuoto: anche quando si perde (com’è successo a Dressel)

Tanta roba, come si dice. E andrebbe celebrata (i grandi media dove sono?) come davvero la grande ripartenza del nuoto mondiale: laddove non sono riuscite le grandi federazioni, ha potuto la Isl. Dava ...

In collegamento da Itri, in provincia di Latina, con la trasmissione de LA7, Anna Griffo, originaria di Parete, ha lanciato un accorato appello per ...Tanta roba, come si dice. E andrebbe celebrata (i grandi media dove sono?) come davvero la grande ripartenza del nuoto mondiale: laddove non sono riuscite le grandi federazioni, ha potuto la Isl. Dava ...