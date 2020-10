La Cina sperimenta la sua valuta digitale per gli acquisti di tutti i giorni

(Di venerdì 16 ottobre 2020) ShenzhenLaha dato vita alla più grandezione al mondo di una criptodi stato impiegata nel mondo reale perordinari, dai trasporti al caffè, fino ad articoli di elettronica o abbigliamento. Settimana scorsa, nella città di Shenzhen, il governo ha indetto una lotteria per distribuire a 50mila cittadini selezionati casualmente oltre 10 milioni di yuan elettronici, equivalenti a oltre 1,5 milioni di dollari, da spendere in diverse attività commerciali selezionate, come riporta Bloomberg. Oltre 2 milioni di cittadini hanno partecipato alla selezione, ma soltanto 50mila di loro hanno vinto il premio in yuan digitali da utilizzare tramite uno dei portafogli elettronici messi a punto dalle massime autorità finanziarie del paese. Ogni vincitore selezionato ...

travelitalia : Accadde il 16/10/1964: La Cina sperimenta la sua bomba atomica. #16ottobre #buongiorno #verona - radioitaliacina : Cina, gruppo farmaceutico sperimenta vaccino con studenti volontari diretti all'estero

Nella città di Shenzhen il governo cinese ha messo in palio in un lotteria 10 milioni di yuan digitali destinati a 50mila cittadini per le spese quotidiane La Cina ha dato vita alla più grande ...