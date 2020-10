Gp Aragon FP1 Moto2 | Lowes primo leader

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La FP1 dellaal GP D’è accolta da condizioni meteo leggermente più gradevoli. La temperatura dell’asfalto arriva a 16 gradi, grazie al sole che splende sul tracciato nei pressi di Alcaniz. Anche in questa occasione la classe intermedia mostra un equilibrio pazzesco: al termine del turno, abbiamo 16 piloti in un secondo! In cima alla lista c’è Sam, che sta mostrando parecchia velocità in questi ultimi tempi, perlomeno sul giro secco. L’inglese di casa Marc VDS stampa in 1’53″391, precedendo Marcel Schrotter e Fabio Di Giannantonio. Il tedesco del team IntactGP ottiene la piazza d’onore negli ultimi minuti, arrivando a soli 52 millesimi da. Ottima prova anche per il “Diggia”, che paga soli 6 millesimi da ...