Giulia De Lellis aggredita in strada a Milano: «Ecco perché ne parlo solo ora» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giulia De Lellis aggredita in strada a Milano: «Ecco perché ne parlo solo ora». Giulia De Lellis aggredita in strada a Milano due settimane fa. La notizia era circolata su alcuni siti di informazione, ma solo ora arriva la conferma della diretta interessata che ci tiene a fare qualche precisazione su quanto accaduto. La brutta avventura, spiega Giulia De Lellis in alcune storie su Instagram, «purtroppo è vera, ma sto benissimo. Non sono riusciti a farmi del male». L’influencer dice di aver letto che durante l’aggressione nessuno l’avrebbe aiutata e – anzi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 16 ottobre 2020)Dein: «perché neora».Deindue settimane fa. La notizia era circolata su alcuni siti di informazione, maora arriva la conferma della diretta interessata che ci tiene a fare qualche precisazione su quanto accaduto. La brutta avventura, spiegaDein alcune storie su Instagram, «purtroppo è vera, ma sto benissimo. Non sono riusciti a farmi del male». L’influencer dice di aver letto che durante l’aggressione nessuno l’avrebbe aiutata e – anzi ...

zazoomblog : Giulia De Lellis aggredita: la verità dell’influencer - #Giulia #Lellis #aggredita: #verità - MarianoUniverso : #GiuliaDeLellis aggredita per strada. Ecco cosa è successo e come sta #damellis - CronacaSocial : ?? Giulia De Lellis aggredita per strada a #Milano. LEGGI?? - GDS_it : Giulia De Lellis aggredita a #Milano: 'Non sono riusciti a farmi del male' - leggoit : Giulia De Lellis aggredita in strada a Milano: «Ecco cosa è successo davvero» -