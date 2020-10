E’ morta Veronica Franco. La diciannovenne in sedia a rotelle aveva commosso a Tu Si Que Vales

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 16 ottobre 2020)Era lo scorso 12 settembre quando, una ragazza malata di leucemia,il pubblico di Tu Si Quecon la sua voce. Ieri, la cantante è, a soli diciannove anni, in seguito alle complicazioni delle cure chestava portando avanti. Combatteva la grave malattia dal 2018, contro cui nulla ha potuto, neanche la donazione di midollo da parte di sua sorella Michela. “Dopo la leucemia che mi è diagnostica nel 2018, successivamente, dopo il trapianto, ho avuto dei problemi con la chemioterapia e quindi sono rimasta praticamente paralizzata dal collo in giù (…) Non è ancora finita perché ho avuto un rigetto del trapianto e del fegato, ...