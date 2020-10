Covid, Ricciardi: “Chiusura mirata delle regioni con Rt superiore a 1” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ricciardi dichiara che sono al vaglio nuove misure restrittive: “Situazione Covid molto grave, chiusure mirate per regioni con Rt superiore a 1” Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute, ha rilasciato una dichiarazione sulla nuova stretta prevista in seguito all’aumento dei casi Covid. Le nuove misure restrittive consentiranno di non fermare il sistema produttivo e le attività scolastiche. L’impegno dell’esecutivo resta quello di limitare assembramenti e scongiurare possibili focolai. “Data la situazione molto grave di circolazione del virus, abbiamo indicato chiusure mirate nelle regioni con altissima circolazione del Sars-Cov2 finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività ... Leggi su zon (Di venerdì 16 ottobre 2020)dichiara che sono al vaglio nuove misure restrittive: “Situazionemolto grave, chiusure mirate percon Rta 1” Walter, consigliere del ministro della salute, ha rilasciato una dichiarazione sulla nuova stretta prevista in seguito all’aumento dei casi. Le nuove misure restrittive consentiranno di non fermare il sistema produttivo e le attività scolastiche. L’impegno dell’esecutivo resta quello di limitare assembramenti e scongiurare possibili focolai. “Data la situazione molto grave di circolazione del virus, abbiamo indicato chiusure mirate nellecon altissima circolazione del Sars-Cov2 finalizzate a consentire lo svolgimentoattività ...

