Coronavirus, adottate misure urgenti nella casa albergo ex Onpi dell'Aquila (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'Aquila - L’istituzione Centro servizi anziani del Comune dell’Aquila ha disposto alcuni interventi urgenti a tutela degli ospiti della casa albergo ex Onpi, la struttura residenziale per la terza età, relativamente all’emergenza Coronavirus. Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e la presidente del consiglio di amministrazione della stessa istituzione, Daniela Bafile. “La risalita generale della curva dei contagi, che sta purtroppo interessando anche la nostra città, ha indotto il Csa a prendere dei provvedimenti per salvaguardare gli anziani autosufficienti e non autosufficienti che si trovano nella residenza – hanno spiegato Biondi e ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'- L’istituzione Centro servizi anziani del Comuneha disposto alcuni interventia tutela degli ospitiex, la struttura residenziale per la terza età, relativamente all’emergenza. Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e la presidente del consiglio di amministrazionea stessa istituzione, Daniela Bafile. “La risalita generalea curva dei contagi, che sta purtroppo interessando anche la nostra città, ha indotto il Csa a prendere dei provvedimenti per salvaguardare gli anziani autosufficienti e non autosufficienti che si trovanoresidenza – hanno spiegato Biondi e ...

AnnelieMoser : RT @Animalistiitaly: IL #CORONAVIRUS CONTINUA A COLPIRE GLI ALLEVAMENTI DI VISONI Nonostante le misure preventive adottate in #Olanda sono… - 539th : Israele allenta le misure restrittive adottate con il lockdown bis dopo quattro settiamane. - PierluigiBiondi : RT @ComuneLAquila: #coronavirus , adottate misure urgenti nella casa albergo ex Onpi - radiolaquila1 : Coronavirus, adottate misure urgenti nella casa albergo ex Onpi - ComuneLAquila : #coronavirus , adottate misure urgenti nella casa albergo ex Onpi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus adottate Coronavirus, adottate misure urgenti nella casa albergo ex Onpi AbruzzoLive Sicilia. Razza: “Entro oggi provvedimenti contenitivi per territori con più contagi”

l’assessorato della Salute proporrà al presidente della Regione l’adozione di provvedimenti contenitivi per alcuni comuni e aree caratterizzate da un numero elevato di contagi da Coronavirus”. Lo dice ...

Covid: in Valle d’Aosta disposta chiusura tre comuni

In ragione dell’incremento dei casi di contagio da Covid-19 e del numero di isolati ... La ‘zona rossa’ sarà adottata a seguito delle indicazioni sanitarie ed epidemiologiche che riportano un indice ...

l’assessorato della Salute proporrà al presidente della Regione l’adozione di provvedimenti contenitivi per alcuni comuni e aree caratterizzate da un numero elevato di contagi da Coronavirus”. Lo dice ...In ragione dell’incremento dei casi di contagio da Covid-19 e del numero di isolati ... La ‘zona rossa’ sarà adottata a seguito delle indicazioni sanitarie ed epidemiologiche che riportano un indice ...