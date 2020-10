Conte parla da Bruxelles sulla questione De Luca: “Chiudere le scuole è un segnale sbagliato” (Di venerdì 16 ottobre 2020) La prima sessione del Consiglio, conclusasi ieri notte, ha toccato vari temi tra i quali quello del Covid e del Recovery Fund.Giuseppe Conte ha rilasciato dichiarazioni su questa prima giornata di lavori e sulla situazione Coronavirus in Italia, parlando anche della decisione del presidente De Luca di sospendere le attività scolastiche nella propria regione. La situazione per il Recovery Fund Punto fondamentale toccato nella giornata di ieri è stato quello del Recovery Fund, rispetto al quale vi sono stati degli aggiornamenti.I negoziati con il parlamento Europeo, condotti dalla presidente di turno Angela Merkel, stanno avendo dei risvolti e dei risultati, tuttavia le difficoltà persistono. Difficoltà di ordine tecnico che nascono dalle divergenze per la proposta ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) La prima sessione del Consiglio, conclusasi ieri notte, ha toccato vari temi tra i quali quello del Covid e del Recovery Fund.Giuseppeha rilasciato dichiarazioni su questa prima giornata di lavori esituazione Coronavirus in Italia,ndo anche della decisione del presidente Dedi sospendere le attività scolastiche nella propria regione. La situazione per il Recovery Fund Punto fondamentale toccato nella giornata di ieri è stato quello del Recovery Fund, rispetto al quale vi sono stati degli aggiornamenti.I negoziati con ilmento Europeo, condotti dalla presidente di turno Angela Merkel, stanno avendo dei risvolti e dei risultati, tuttavia le difficoltà persistono. Difficoltà di ordine tecnico che nascono dalle divergenze per la proposta ...

Giuseppe Piraino fa l'imprenditore edile. È di Palermo e già due anni fa ha legato il suo nome a quello di un'operazione antimafia: erano entrati nel suo cantiere per chiedergli ...

Inter, Conte: "Sanchez nel derby? Dirà lui se ce la fa. Eriksen sta giocando il giusto"

Tutto pronto per il derby in casa Inter. Tra infortuni, rientri last minute dalle nazionali e casi positivi al Covid-19, Antonio Conte ha gli uomini contati per la stracittadina. "Il derby porta delle ...

