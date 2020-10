Confermato l' ergastolo a Oseghale per l' omicidio di Pamela Mastropietro Il nigeriano | Non l' ho uccisa io

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La mamma: "Giustizia è fatta". Ma la famiglia resta convinta che l'uomo, che uccise la diciottenne romana dopo averle dato una dose di eoina e ne smembrò il corpo nel tentativo di farla sparire, non può avere fatto tutto da solo

"Giustizia è fatta", dice commossa Alessandra Verni quando la corte d'assise d'appello di Ancona pronuncia la parola "ergastolo" confermando la sentenza ... e scoppiata in lacrime quando Oseghale ha ...Confermata ad Ancona dalla Corte d’assise d’appello la condanna all’ergastolo con isolamento diurno di 18 mesi per Innocent Oseghale, 32enne pusher nigeriano, per l’omicidio della 18enne romana Pamela ...