Cavaliere sogna una serata piccante | Trono over a luci rosse a Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Undeldiuncon una dama del parterre femminile e confessa il tutto al centro dello studio spinto da Maria De Filippi. In questi ultimi mesi sono tantissime le frasi e le battute piccanti nate all’interno del programma tanto che, la stessa conduttrice più volte ha dovuto cambiare discorso ma soprattutto tergiversare su alcuni argomenti. La puntata appena andata in onda oggi, ha visto ancora una volta al centro dello studio come protagonista Gemma Galgani e la sua conoscenza con Biagio. La coppia si sta frequentando da circa una settimana nonostante il tutto sia nato come una classica uscita di amicizia. Gemma infatti, dopo una settimana ha raccontato quanto il ...