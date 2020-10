Basket femminile, Serie A1 2020-2021: le prime della classe non vogliono sbagliare (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si disputa tra sabato e domenica la quarta giornata del massimo campionato femminile di Basket italiano e per le leader di classifica in programma due trasferte da non sottovalutare. Si inizia domani con i due anticipi che vedono in campo proprio Schio e Virtus Bologna, mentre Venezia e le altre squadre saranno impegnate domenica. Evitare passi falsi è la parola d’ordine per Schio, con le venete impegnate sul campo del Vigarano, ancora fermo a quota zero successi. La Famila Wuber parte con gli ovvi favori dei pronostici e sulla carta non dovrebbe avere difficoltà a espugnare il campo di Vigarano, ma non dovrà comunque sottovalutare l’impegno. Più dura è, invece, la trasferta della Virtus Bologna, con le emiliane impegnate in Sardegna contro la Dinamo Sassari. Le padrone di casa hanno vinto ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si disputa tra sabato e domenica la quarta giornata del massimo campionatodiitaliano e per le leader di classifica in programma due trasferte da non sottovalutare. Si inizia domani con i due anticipi che vedono in campo proprio Schio e Virtus Bologna, mentre Venezia e le altre squadre saranno impegnate domenica. Evitare passi falsi è la parola d’ordine per Schio, con le venete impegnate sul campo del Vigarano, ancora fermo a quota zero successi. La Famila Wuber parte con gli ovvi favori dei pronostici e sulla carta non dovrebbe avere difficoltà a espugnare il campo di Vigarano, ma non dovrà comunque sottovalutare l’impegno. Più dura è, invece, la trasfertaVirtus Bologna, con le emiliane impegnate in Sardegna contro la Dinamo Sassari. Le padrone di casa hanno vinto ...

MassimoLandi7 : #Livorno #basketball SERIE A2 FEMMINILE: TRASFERTA SICILIANA PER IL JOLLY ACLI BASKET LIVORNO - BasketLivornese : #Livorno #SerieA2femminile #JollyAcliLivorno #ilbasketlivorneselive @MassimoLandi7 SERIE A2 FEMMINILE: TRASFERTA SI… - FirenzeBkBlog : Femminile - B Femminile Toscana, si parte il 7 Novembre - MassimoLandi7 : #Livorno #sport #basket #pallacanestro Basket, Serie A2 femminile: difficile trasferta in terra siciliana per il Jo… - megabasket : Sabato 17 ottobre a Roma l’Assemblea Elettiva Generale della Lega Basket Femminile -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Basket femminile, test precampionato per la Virtus Academy Benevento anteprima24.it Basket femminile, Serie A1 2020-2021: le prime della classe non vogliono sbagliare

Si disputa tra sabato e domenica la quarta giornata del massimo campionato femminile di basket italiano e per le leader di classifica in programma due trasferte da non sottovalutare. Si inizia domani ...

A2 – Un rinforzo per Firenze, in arrivo Alessia Cabrini

Rivelazione di questo inizio di stagione, con due vittorie in due partite, la Pallacanestro Firenze si rinforza. La formazione di coach Corsini ha infatti trovato l’accordo con Alessia Cabrini, che an ...

Si disputa tra sabato e domenica la quarta giornata del massimo campionato femminile di basket italiano e per le leader di classifica in programma due trasferte da non sottovalutare. Si inizia domani ...Rivelazione di questo inizio di stagione, con due vittorie in due partite, la Pallacanestro Firenze si rinforza. La formazione di coach Corsini ha infatti trovato l’accordo con Alessia Cabrini, che an ...