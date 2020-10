Allerta terapie intensive: a Parma rischio alto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ci sono anche Parma e l'Emilia-Romagna tra i territori in cui, secondo il monitoraggio del Ministero della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, il rischio per quanto riguarda le terapie intensive ... Leggi su parmatoday (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ci sono anchee l'Emilia-Romagna tra i territori in cui, secondo il monitoraggio del Ministero della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, ilper quanto riguarda le...

repubblica : Allerta terapie intensive, per 10 regioni rischio alto - Corriere : Allerta terapie intensive, per 10 regioni rischio alto. Nuovo record in Germania: oltre... - repubblica : Allerta terapie intensive, per 10 regioni rischio alto [aggiornamento delle 10:20] - EmilioBerettaF1 : Allerta terapie intensive, per 10 regioni rischio alto - adriana_cacace : RT @repubblica: Allerta terapie intensive, per 10 regioni rischio alto [aggiornamento delle 11:14] -