WhatsApp, l’assistenza tecnica per bug e problemi arriverà via chat (Di giovedì 15 ottobre 2020) Presto effettuare segnalazioni di bug e malfunzionamenti vari a WhatsApp e, soprattutto, ricevere una risposta utile e affidabile, non sarà più difficile: WhatsApp, infatti, sta attualmente sviluppando una funzionalità che permette di comunicare con il supporto tecnico direttamente all’interno dell’app. Attualmente invece la popolare app parte della piattaforma di social e instant messaging di Facebook, consente solo di inviare una mail, da cui però la maggior parte delle volte non si ricevono che risposte generiche generate automaticamente. In questo caso invece per la prima volta sarà possibile contattare il supporto direttamente all’interno delle Impostazioni di WhatsApp, tramite l’introduzione di una nuova sezione in cui l’utente potrà aggiungere il report ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Presto effettuare segnalazioni di bug e malfunzionamenti vari ae, soprattutto, ricevere una risposta utile e affidabile, non sarà più difficile:, infatti, sta attualmente sviluppando una funzionalità che permette di comunicare con il supporto tecnico direttamente all’interno dell’app. Attualmente invece la popolare app parte della piattaforma di social e instant messaging di Facebook, consente solo di inviare una mail, da cui però la maggior parte delle volte non si ricevono che risposte generiche generate automaticamente. In questo caso invece per la prima volta sarà possibile contattare il supporto direttamente all’interno delle Impostazioni di, tramite l’introduzione di una nuova sezione in cui l’utente potrà aggiungere il report ...

clikservernet : WhatsApp, l’assistenza tecnica per bug e problemi arriverà via chat - Noovyis : (WhatsApp, l’assistenza tecnica per bug e problemi arriverà via chat) Playhitmusic - - HDblog : RT @HDblog: Problemi con WhatsApp? L'assistenza interverrà tramite chat in-app - NeoEnigma : Problemi con #WhatsApp ? L'assistenza interverrà tramite chat in-app - - HDblog : Problemi con WhatsApp? L'assistenza interverrà tramite chat in-app -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp l’assistenza Facebook, su Whatsapp arrivano i pagamenti digitali: il test in Brasile Corriere della Sera