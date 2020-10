Temptation Island, Speranza e Alberto al falò finale: “È un mostro” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella quinta puntata di Temptation Island, dopo l’esplicito tradimento del fidanzato, Speranza si è ritrovata faccia a faccia con Alberto al falò finale. Resa dei conti anche per Francesca e Salvo, mentre Carlotta e Nello sono agli sgoccioli È andata in onda la quinta puntata di Temptation Island che ha visto due delle tre coppie … L'articolo Temptation Island, Speranza e Alberto al falò finale: “È un mostro” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella quinta puntata di, dopo l’esplicito tradimento del fidanzato,si è ritrovata faccia a faccia conal falò. Resa dei conti anche per Francesca e Salvo, mentre Carlotta e Nello sono agli sgoccioli È andata in onda la quinta puntata diche ha visto due delle tre coppie … L'articoloal falò: “È un mostro” proviene da YesLife.it.

