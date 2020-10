Roma, ladri in corsia: entrano nell’ospedale San Camillo e tentano di forzare un distributore automatico (Di giovedì 15 ottobre 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Monteverde Nuovo con l’ausilio dei colleghi della Stazione di Roma Porta Portese hanno arrestato due persone, un cittadino egiziano di 33anni e un Romano di 49 anni, entrambi già con precedenti e senza fissa dimora, per il reato di tentato furto in concorso. I fatti I militari sono intervenuti presso l’ospedale “San Camillo- Forlanini” in Circonvallazione Gianicolense, su richiesta del personale della vigilanza interna che ha allertato il 112 ed hanno sorpreso i due uomini all’interno del padiglione “Maroncelli”, mentre tentavano di forzare un distributore automatico di bevande e generi alimentari, installato in un corridoio. I due arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020) I Carabinieri della StazioneMonteverde Nuovo con l’ausilio dei colleghi della Stazione diPorta Portese hanno arrestato due persone, un cittadino egiziano di 33anni e unno di 49 anni, entrambi già con precedenti e senza fissa dimora, per il reato di tentato furto in concorso. I fatti I militari sono intervenuti presso l’ospedale “San- Forlanini” in Circonvallazione Gianicolense, su richiesta del personale della vigilanza interna che ha allertato il 112 ed hanno sorpreso i due uomini all’interno del padiglione “Maroncelli”, mentre tentavano diundi bevande e generi alimentari, installato in un corridoio. I due arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove ...

CorriereCitta : Roma, ladri in corsia: entrano nell’ospedale San Camillo e tentano di forzare un distributore automatico - fioremio90 : @ultimenotizie Tempi indietro erano i campani che migravano al nord ora i lombardi dell'ultima ora migrano al sud e… - Walter92716430 : Guido Crosetto, il giusto candidato per fare il sindaco di Roma. Il vento del nord x fare piazza pulita in quella c… - CarloneDaniela : RT @panicovid: @CarloneDaniela Condivido e penso che Roma non meriti di tornare in mano a ladri, farabutti e mafiosi. Sostegno pieno a Vir… - CousteauJaques_ : RT @totoingrossoal3: NON ABBIAMO L'ANJELLO AL NASOOO MERDEEEE NON CI DICONO NIENTI GLI ELENCHI FARLOCCHI STILATI DA LADRI DA TRUFFATORI DA… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ladri Roma, la nonna e l appello ai ladri: «Restituite la fede di Nunzio» Il Messaggero Monte Porzio – Auto rubata recuperata grazie alle videocamere. Pulcini: “Potenziamo il sistema”

“Le telecamere collocate su via Roma e piazza Trieste ci hanno permesso di individuare i ladri intenti a rubare una macchina in centro con grande celerità. La preziosa, immediata collaborazione della ...

Ameria Festival, sul palco del Teatro Sociale vanno in scena "La gazza ladra" e Pippo Franco.

AMELIA - Gioachino Rossini sbarca al Teatro Sociale. Il 16 ottobre andrà in scena “La Gazza Ladra”, una delle sue opere più complesse, in una ...

“Le telecamere collocate su via Roma e piazza Trieste ci hanno permesso di individuare i ladri intenti a rubare una macchina in centro con grande celerità. La preziosa, immediata collaborazione della ...AMELIA - Gioachino Rossini sbarca al Teatro Sociale. Il 16 ottobre andrà in scena “La Gazza Ladra”, una delle sue opere più complesse, in una ...