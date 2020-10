PS4 | l’aggiornamento 8 0 porta qualche problema al PSN

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo il recente aggiornamento 8.0 della console casalinga di casa Sony, alcuni utenti PS4 stanno avendoad accedere al PSN e alla lista amici Se state avendoad accedere al PlayStation Network o state riscontrando alcuni errori mentre navigate nella vostra PlayStation 4 non spaventatevi. Non siete gli unici, non siamo mai soli a questo mondo nei problemi. Nella giornata di ieri, infatti, Sony ha rilasciato un pesante aggiornamento per la sua console di attuale generazione. L’aggiornamento 8.0 ha aggiunto un corposo gruppo di nuovi avatar, ha aggiornato i Party e i Messaggi e ha migliorato la verifica in due passaggi, oltre che tante altre piccole aggiunte alla console Sony. L’aggiornamento 8.0 sembra però averto anche numerosi problemi a ...