Pescatori italiani in Libia, imbarazzante Di Maio: “Serve basso profilo, ho chiesto aiuto alla Russia” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott – Un mese e mezzo, tanto e passato dal giorno in cui i Pescatori italiani sono stati sequestrati dalle milizie del generale Khalifa Haftar al largo delle coste libiche. Ed è sempre da un mese e mezzo che i nostri marittimi sono reclusi in Libia senza che il governo giallofucsia sia riuscito a compiere passi concreti per riportarli a casa. Una vicenda sempre più umiliante per l’Italia, che ha visto nei giorni scorsi proteste di piazza, familiari dei marittimi siciliani incatenati davanti a Montecitorio e richieste di chiarimenti al ministro degli Esteri anche interne alla maggioranza parlamentare. Oggi, durante il question time al Senato, finalmente Luigi Di Maio si è degnato di pronunciarsi. basso profilo e silenzio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott – Un mese e mezzo, tanto e passato dal giorno in cui isono stati sequestrati dalle milizie del generale Khalifa Haftar al largo delle coste libiche. Ed è sempre da un mese e mezzo che i nostri marittimi sono reclusi insenza che il governo giallofucsia sia riuscito a compiere passi concreti per riportarli a casa. Una vicenda sempre più umiliante per l’Italia, che ha visto nei giorni scorsi proteste di piazza, familiari dei marittimi siciliani incatenati davanti a Montecitorio e richieste di chiarimenti al ministro degli Esteri anche internemaggioranza parlamentare. Oggi, durante il question time al Senato, finalmente Luigi Disi è degnato di pronunciarsi.e silenzio ...

