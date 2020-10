Messico | tornano parzialmente i tifosi allo stadio

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Buone notizie per idi calcio messicani. Per la prima volta in più di sette mesi potranno tornarenegli stadi. È quanto annunciato dalla Liga MX. Dopo la vittoria casalinga di Tijuana contro Pachuca il 13 marzo, l’ente responsabile dell’organizzazione del calcio d’élite inha interrotto bruscamente il campionato in piena pandemia di Covid-19 per poi riprendere le competizioni a luglio con partite a porte chiuse. “Dopo aver discusso con il governo federale e il ministero della salute, siamo in grado di annunciare il ritorno deisugli spalti in un processo graduale e ordinato – si legge in una nota della Liga MX – Il numero massimo disarà determinato dalle autorità locali di ogni ...