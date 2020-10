Lockdown ad Arzano, scattano le proteste dei commercianti. Ecco cosa chiuderà (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ad Arzano, in provincia di Napoli, scatta un mini Lockdown che durerà fino alle 24 del giorno 23 ottobre. Rimarranno chiuse scuole di ogni ordine e grado, cimiteri, esercizi commerciali, tra cui anche bar e ristoranti. Esclusi solamente quelli che vendono beni di prima necessità. Farmacie, fornai, distributori dei carburanti, negozi di ottica e rivenditori di mangimi per animali rimarranno, pertanto, aperti. Chiuderanno, invece: tutti i centri anziani sul territorio comunale, tutte le palestre. Verranno sospese tutte le attività sportive, in forma individuale e di squadra, sia di tipo professionale che amatoriale; si avrà la sospensione del mercato settimanale. Previsto anche il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ed i soggetti con temperatura corporea superiore ai 37 gradi sono ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ad, in provincia di Napoli, scatta un miniche durerà fino alle 24 del giorno 23 ottobre. Rimarranno chiuse scuole di ogni ordine e grado, cimiteri, esercizi commerciali, tra cui anche bar e ristoranti. Esclusi solamente quelli che vendono beni di prima necessità. Farmacie, fornai, distributori dei carburanti, negozi di ottica e rivenditori di mangimi per animali rimarranno, pertanto, aperti. Chiuderanno, invece: tutti i centri anziani sul territorio comunale, tutte le palestre. Verranno sospese tutte le attività sportive, in forma individuale e di squadra, sia di tipo professionale che amatoriale; si avrà la sospensione del mercato settimanale. Previsto anche il divieto di assembramenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ed i soggetti con temperatura corporea superiore ai 37 gradi sono ...

fanpage : Annunciato il lockdown in città. L'avviso ai cittadini - RaiNews : Alcune decine di commercianti stanno bloccando la rotonda di #Arzano per protesta contro il mini lockdown scattato… - Radio1Rai : “Stanno solo distruggendo le attività di Arzano”. Ad #Arzano è in corso la protesta dei commercianti, in seguito al… - danalloydthomas : RT @RadioSavana: Arzano in lockdown: rivolta della popolazione inferocita che blocca le strade. #RadioSavana - claudio_2022 : RT @RadioSavana: Arzano in lockdown: rivolta della popolazione inferocita che blocca le strade. #RadioSavana -