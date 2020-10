LIVE Musetti-Pellegrino 6-2 6-1, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: al diciottenne di Carrara basta un’ora per i primi quarti in un 250 (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Bello anche il momento a suo modo umano, con l’abbraccio e una stretta di mano finale tra due giocatori che si conoscono bene, cosa che infonde non poca fiducia per tante ragioni. Musetti affronterà ora uno dei giocatori più caldi del momento, il tedesco Yannick Hanfmann. LORENZO Musetti AI quarti: netto il 6-2 6-1 in un’ora su Andrea Pellegrino, in una partita sempre comandata dal più giovane dei due. 40-15 DUE MATCH POINT Musetti: risposta di dritto lunga di Pellegrino. 30-15 Prende la rete Musetti, che trova la riga ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Bello anche il momento a suo modo umano, con l’abbraccio e una stretta di mano finale tra due giocatori che si conoscono bene, cosa che infonde non poca fiducia per tante ragioni.affronterà ora uno dei giocatori più caldi del momento, il tedesco Yannick Hanfmann. LORENZOAI: netto il 6-2 6-1 in un’ora su Andrea, in una partita sempre comandata dal più giovane dei due. 40-15 DUE MATCH POINT: risposta di dritto lunga di. 30-15 Prende la rete, che trova la riga ...

zazoomblog : LIVE – Musetti-Pellegrino 6-2 1-0 Atp Sardegna 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Pellegrino #Sardegna #2020: - zazoomblog : LIVE Musetti-Pellegrino 2-1 ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: break del toscano nel quarto game - #Musetti-Pellegrino… - zazoomblog : LIVE Musetti-Pellegrino 5-2 ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: fasi decisive del primo set - #Musetti-Pellegrino… - lorenzofares : Ora live su @SuperTennisTv per il derby italiano di Pula tra Lorenzo #Musetti ???? e Andrea Pellegrino ???? Un match c… - OA_Sport : LIVE Musetti-Pellegrino, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: tra poco il derby tricolore di ottavi di finale -