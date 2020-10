Incidente a Montespertoli | grave una donna | portata in elisoccorso a Careggi

(Di giovedì 15 ottobre 2020), Firenze,, 15 ottobre 2020 - Paura a, dove una&e; rimastamente ferita in untra due auto e un mezzo pesante.E' accaduto in via Volterrana Sud, tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Montespertoli

La Nazione

I vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Petrazzi, sono intervenuti questa mattina in Via Volterrana Sud, Tra Montespertoli e Baccaiano, per un incidente stradale che ha coinvolto ...Montespertoli (Firenze), 15 ottobre 2020 - Paura a Montespertoli, dove una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente tra due auto e un mezzo pesante.E' accaduto in via Volterrana Sud, tra Mont ...