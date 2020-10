Comitato Unicef Benevento, orchidee donate al ‘Calicantus’ di Limatola (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – Negli ultimi giorni della campagna Unicef “Orchidea 2020”, per la lotta contro la malnutrizione infantile nel mondo, il Comitato Unicef di Benevento ha donato delle orchidee agli anziani del Residence Calicantus di Limatola. La donazione rientra nel progetto nazionale “Orchidea sospesa” che prevede l’acquisto on line di alimenti terapeutici e consente la donazione di un’orchidea alle persone anziane o che vivono una situazione di particolare disagio o sofferenza. Il presidente del Comitato Unicef di Benevento Gianpiero De Cicco ha consegnato le orchidee al direttore del centro Calicantus e referente provinciale ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Negli ultimi giorni della campagna“Orchidea 2020”, per la lotta contro la malnutrizione infantile nel mondo, ildiha donato delleagli anziani del Residence Calicantus di. La donazione rientra nel progetto nazionale “Orchidea sospesa” che prevede l’acquisto on line di alimenti terapeutici e consente la donazione di un’orchidea alle persone anziane o che vivono una situazione di particolare disagio o sofferenza. Il presidente deldiGianpiero De Cicco ha consegnato leal direttore del centro Calicantus e referente provinciale ...

Cassano allo Jonio, onorificenza della Civica Benemerenza a Francesco Samengo presidente Unicef

