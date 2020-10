Atp Sardegna 2020, Musetti: “Ho giocato una partita quasi perfetta, Pellegrino un caro amico” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Sapevo che non sarebbe stato facile, giocare contro un caro amico non è mai facile. Oggi c’è molto vento, condizioni difficili che ho saputo sfruttare al meglio. Ho giocato una partita quasi perfetta dal punto di vista tattico, a lui danno fastidio le variazioni e l’ho portata a casa agevolmente”. E’ un Lorenzo Musetti molto soddisfatto quello che ha commentato ai microfoni di Supertennis la vittoria agevole contro Andrea Pellegrino al secondo turno del torneo Atp di Sardegna 2020. Ieri tutti i tennisti sono stati scossi dalla positività al coronavirus di Fognini: “Ieri dispiaciuti per Fognini, ci siamo controllati tutti e oggi siamo negativi. Il protocollo è chiaro ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Sapevo che non sarebbe stato facile, giocare contro unamico non è mai facile. Oggi c’è molto vento, condizioni difficili che ho saputo sfruttare al meglio. Hounadal punto di vista tattico, a lui danno fastidio le variazioni e l’ho portata a casa agevolmente”. E’ un Lorenzomolto soddisfatto quello che ha commentato ai microfoni di Supertennis la vittoria agevole contro Andreaal secondo turno del torneo Atp di. Ieri tutti i tennisti sono stati scossi dalla positività al coronavirus di Fognini: “Ieri dispiaciuti per Fognini, ci siamo controllati tutti e oggi siamo negativi. Il protocollo è chiaro ...

