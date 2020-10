Assegno di mantenimento e pignoramento totale: perchè ora è possibile? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Assegno di mantenimento e pignoramento totale: perché ora è possibile? La giurisprudenza più recente è nuovamente intervenuta sul tema della pignorabilità dell’Assegno di mantenimento, con una pronuncia che modifica, almeno in parte, l’orientamento precedente. Infatti, la Corte di Cassazione ha ammesso la pignorabilità per intero del citato Assegno, laddove tale beneficio sia rivolto alla figura dell’ex-coniuge e non ai figli. Vediamo allora più da vicino i contenuti della statuizione giurisprudenziale. Se ti interessa saperne di più sull’Assegno di mantenimento e riduzione, quando si può fare, clicca qui.Segui Termometro Politico ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 15 ottobre 2020)di: perché ora è? La giurisprudenza più recente è nuovamente intervenuta sul tema della pignorabilità dell’di, con una pronuncia che modifica, almeno in parte, l’orientamento precedente. Infatti, la Corte di Cassazione ha ammesso la pignorabilità per intero del citato, laddove tale beneficio sia rivolto alla figura dell’ex-coniuge e non ai figli. Vediamo allora più da vicino i contenuti della statuizione giurisprudenziale. Se ti interessa saperne di più sull’die riduzione, quando si può fare, clicca qui.Segui Termometro Politico ...

Spetta all’obbligato provare che la moglie beneficiaria non ha diritto all’assegno (Cassazione civile, ordinanza n. 19020/2020).

