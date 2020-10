Arzano, uccisa a calci dal compagno durante il lockdown: 47enne arrestato – IL NOME (Di giovedì 15 ottobre 2020) La donna, una 52enne morta lo scorso 14 maggio, aveva trascorso il lockdown con l’uomo ad Arzano nel Napoletano. L’ha picchiata e procurato lesioni gravissime, fino a provocare la sua morte. In carcere il compagno 47enne di Lucia Caiazza, una donna di 52 anni morta lo scorso 14 maggio presso l’ospedale San Giovanni di Dio … Leggi su 2anews (Di giovedì 15 ottobre 2020) La donna, una 52enne morta lo scorso 14 maggio, aveva trascorso ilcon l’uomo adnel Napoletano. L’ha picchiata e procurato lesioni gravissime, fino a provocare la sua morte. In carcere ildi Lucia Caiazza, una donna di 52 anni morta lo scorso 14 maggio presso l’ospedale San Giovanni di Dio …

Corriere : Morta a Napoli, caso risolto dopo 5 mesi: non fu incidente stradale ma le botte del compagno in lockdown - Giovanni1962RM : RT @serenel14278447: Morta durante il lockdown, arrestato il compagno a Casavatore. I pm: «L’ha uccisa a calci» - serenel14278447 : Morta durante il lockdown, arrestato il compagno a Casavatore. I pm: «L’ha uccisa a calci» - cdghietta : RT @Corriere: Morta a Napoli, caso risolto dopo 5 mesi: non fu incidente stradale ma le botte del com... - cdghietta : RT @Corriere: Morta a Napoli, caso risolto dopo 5 mesi: non fu incidente stradale ma le botte del compagno in lockdown -