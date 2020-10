Antonella Elia e Pietro Delle Piane beccati: “Ci frequentiamo ma in modo diverso” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island sono stati Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. Nonostante i due siano usciti separati dal programma, sembra che poi dopo qualche giorno siano stati avvistati di nuovo insieme. A confermare il loro riavvicinamento è stata la Elia stessa, intervistata da Confidenze. Antonella Elia e Pietro Delle Piane di nuovo insieme: “Ci frequentiamo in modo diverso” Li abbiamo visti nella scorsa edizione di Temptation Island e dopo il falò di confronto, Antonella Elia e Pietro Delle Piane ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 ottobre 2020) Protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island sono statie il fidanzato. Nonostante i due siano usciti separati dal programma, sembra che poi dopo qualche giorno siano stati avvistati di nuovo insieme. A confermare il loro riavvicinamento è stata lastessa, intervistata da Confidenze.di nuovo insieme: “Ciindiverso” Li abbiamo visti nella scorsa edizione di Temptation Island e dopo il falò di confronto,...

Sabrina81779993 : @seituilsole Bhe se è stata falsa anche con Antonella Elia... Il lupo perde il pelo ma non il vizio strategia - unbelrumore : RT @oocgfvip5: Fancam “enemies to lovers” su Stefania Orlando e Antonella Elia. #GFVIP - oocgfvip5 : Fancam “enemies to lovers” su Stefania Orlando e Antonella Elia. #GFVIP - eeffettodomino : RT @c_armeen: A volte ritornano?? Fancam sul “chiarimento” fra Stefania Orlando e Antonella Elia #GFVIP - BeniSamuela : RT @see_lallero: Antonella Elia vs Achille Lauro. Da Pechino Express 6 del 27 settembre 2017 su Rai 2. #VeryNormalTRASH -