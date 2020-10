Alba Parietti, il messaggio dopo la morte di Jole Santelli, Presidente della Calabria (Di giovedì 15 ottobre 2020) La governatrice della Calabria Jole Santelli è stata trovata morta nelle scorse ore, aveva 51 anni e da tempo lottava contro il cancro. La governatrice, stando a quanto emerge in questi primi momenti, avrebbe avuto un’emorragia interna causata proprio dalle patologie tumorali. Anche Silvio Berlusconi l’ha ricordata in queste ultime ore e alla sua voce si aggiunge quella di Alba Parietti. Il messaggio di Alba Parietti per Jole Santelli Alba Parietti, saputa la notizia, che deciso di dedicare un pensiero a “Ciao Jole Santelli non ho parole adatte, ti posso solo ricordare come una ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) La governatriceè stata trovata morta nelle scorse ore, aveva 51 anni e da tempo lottava contro il cancro. La governatrice, stando a quanto emerge in questi primi momenti, avrebbe avuto un’emorragia interna causata proprio dalle patologie tumorali. Anche Silvio Berlusconi l’ha ricordata in queste ultime ore e alla sua voce si aggiunge quella di. Ildiper, saputa la notizia, che deciso di dedicare un pensiero a “Ciaonon ho parole adatte, ti posso solo ricordare come una ...

GF Vip, Tommaso Zorzi in crisi e pronto a lasciare la Casa: “Mi sento solo”

Tommaso Zorzi sta vivendo un momento di crisi profonda al GF Vip, tanto da pensare di abbandonare la Casa. L’influencer ha rivelato ai coinquilini di sentirsi molto triste e di non avere più le energi ...

