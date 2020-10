Trasporti e coprifuoco per i locali, è scontro governo-Regioni sul Dpcm (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – E’ scontro governo-Regioni sul Dpcm. Il nuovo decreto del premier con le restrizioni anti-contagio non piace ai governatori, soprattutto sul fronte dei Trasporti, della scuola e del coprifuoco per bar e ristoranti. Il nodo trasporto pubblico – come garantire il servizio nel rispetto delle norme di distanziamento – è sul tavolo della riunione preliminare di oggi al ministero dei Trasporti, poi ci sarà il vertice con la Conferenza delle Regioni. Alcuni governatori – Luca Zaia in testa – spingono per la didattica a distanza per gli ultimi anni delle superiori per decongestionare i Trasporti, ma Giuseppe Conte difende la linea del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – E’sul. Il nuovo decreto del premier con le restrizioni anti-contagio non piace ai governatori, soprattutto sul fronte dei, della scuola e delper bar e ristoranti. Il nodo trasporto pubblico – come garantire il servizio nel rispetto delle norme di distanziamento – è sul tavolo della riunione preliminare di oggi al ministero dei, poi ci sarà il vertice con la Conferenza delle. Alcuni governatori – Luca Zaia in testa – spingono per la didattica a distanza per gli ultimi anni delle superiori per decongestionare i, ma Giuseppe Conte difende la linea del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina: ...

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti coprifuoco Trasporti e coprifuoco per i locali, è scontro governo-Regioni sul Dpcm Il Primato Nazionale Francesco Boccia: "Le regioni di destra possono dirsi soddisfatte"

Coprifuoco alle 24 per chi ha il servizio al tavolo ... Ma scusi, sempre per capire la logica di queste norme: non c’è più possibilità se mi contagio nei trasporti affollati rispetto a una cena a casa ...

