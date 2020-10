Roma, il virus corre in ufficio: due municipi e un comando dei vigili chiusi per sanificazione dopo casi di contagio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si allunga la lista degli uffici pubblici chiusi per coronavirus. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato l'ufficio dei vigili urbani del Gruppo Nomentano. La caserma, dopo un caso di positività, è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si allunga la lista degli uffici pubbliciper corona. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato l'deiurbani del Gruppo Nomentano. La caserma,un caso di positività, è ...

Tutti a casa anche i dipendenti, che proseguiranno a lavorare in smart working in attesa delle direttive della Asl Roma 3 e di effettuare i tamponi.

Sindacati. A Roma e nel Lazio i trasporti pubblici non garantiscono la sicurezza

Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti, la Cisl del Lazio, la Uil del Lazio e le rispettive categorie dei trasporti. "Consideriamo un errore - dicono i sindacat ...

Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti, la Cisl del Lazio, la Uil del Lazio e le rispettive categorie dei trasporti. "Consideriamo un errore - dicono i sindacat ...