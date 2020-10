Parma, quattro calciatori positivi al Covid (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Prosegue l'emergenza Covid in Serie A. Nel giorno di McKennie della Juve , anche a Parma si fa i conti con nuovi contagi. Ad ufficializzarlo è il comunicato dello stesso club emiliano che dà notizia ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Prosegue l'emergenzain Serie A. Nel giorno di McKennie della Juve , anche asi fa i conti con nuovi contagi. Ad ufficializzarlo è il comunicato dello stesso club emiliano che dà notizia ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: quattro calciatori Parma positivi, squadra in isolamento - FBiasin : +++ #Parma, quattro calciatori positivi +++ To be continued... - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Parma, quattro calciatori positivi al Covid-19 Il gruppo squadra già in isolamento fiduciario - lccatt : RT @CalcioFinanza: Parma, quattro positivi al Coronavirus: squadra in isolamento - C17Joker : RT @FBiasin: +++ #Parma, quattro calciatori positivi +++ To be continued... -