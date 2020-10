Mercato Juventus, nuova indiscrezione: Paratici piomba su Eriksen (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mercato Juventus – La clamorosa indiscrezione di Mercato proveniente dalla Spagna vede i bianconeri molto interessati all’acquisto del centrocampista dell’Inter Christian Eriksen. Il calciatore danese classe 1992, secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’, avrebbe un interesse concreto della Juventus che sembra, letteralmente, piombate negli ultimi giorni su di lui. Un profilo che piacerebbe molto a Pirlo ma che non sembra avere – ancora – il benestare della società nerazzurra che non vorrebbe cedere un big della rosa alla rivale numero uno del campionato. Mercato Juventus, Eriksen a Torino? All’Inter non sembra aver trovato lo giusto spazio, anche per un modulo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020)– La clamorosadiproveniente dalla Spagna vede i bianconeri molto interessati all’acquisto del centrocampista dell’Inter Christian. Il calciatore danese classe 1992, secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’, avrebbe un interesse concreto dellache sembra, letteralmente,te negli ultimi giorni su di lui. Un profilo che piacerebbe molto a Pirlo ma che non sembra avere – ancora – il benestare della società nerazzurra che non vorrebbe cedere un big della rosa alla rivale numero uno del campionato.a Torino? All’Inter non sembra aver trovato lo giusto spazio, anche per un modulo ...

