Lockdown a Natale? Conte | “Non faccio previsioni Dipenderà molto dal comportamento di tutta la comunità nazionale”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Continua questa curva che sta lentamente ma progressivamente crescendo. E’ la ragione per cui abbiamo adottato misure restrittive. Non ci ha fatto piacere ma dobbiamo rispettare queste regole. Oggi c’è questo nuovo innalzamento ma c’è anche un record dei tamponi. Però è chiaro che è una situazione che non può non preoccuparci”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, commentando l’andamento dell’epidemia, a margine dell’inaugurazione del collegamento elettrico tra Capri e la penisola sorrentina. “Nonper– ha aggiunto il premier rispondendo a una domanda sull’ipotesi di– ma delle misure più idonee, adeguate e ...

Un nuovo lockdown a Natale? “Io non faccio previsioni per Natale, io faccio previsioni delle misure più idonee, adeguate e sostenibili per prevenire un lockdown, pero’ dipenderà molto dal ...“Non faccio previsioni per Natale – ha aggiunto il premier rispondendo a una domanda sull’ipotesi di lockdown – ma delle misure più idonee, adeguate e sostenibili per prevenire un lockdown. Dipenderà ...