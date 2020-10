La polemica di Morgan su Fabrizio De André a Name That Tune (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La polemica di Morgan su Fabrizio De André si consuma a Name That Tune – Indovina La Canzone, il nuovo gioco musicale condotto da Enrico Papi. Nella gara tutta vip, tra i protagonisti famosi delle due squadre che si sono sfidate ieri sera anche Morgan che ha dato prova delle sue conoscenze musicali fino ad un controverso brano di De André. In una sfida contro Elettra Lamborghini, a Morgan è stato tolto un punto per aver sbagliato il titolo di una canzone. Morgan sapeva perfettamente di quale canzone si trattasse e ne conosceva a memoria l’intero testo. Non gli è stato però assegnato il punto in quanto ha sbagliato il titolo. La canzone in questione è un famoso brano di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) LadisuDe André si consuma a– Indovina La Canzone, il nuovo gioco musicale condotto da Enrico Papi. Nella gara tutta vip, tra i protagonisti famosi delle due squadre che si sono sfidate ieri sera ancheche ha dato prova delle sue conoscenze musicali fino ad un controverso brano di De André. In una sfida contro Elettra Lamborghini, aè stato tolto un punto per aver sbagliato il titolo di una canzone.sapeva perfettamente di quale canzone si trattasse e ne conosceva a memoria l’intero testo. Non gli è stato però assegnato il punto in quanto ha sbagliato il titolo. La canzone in questione è un famoso brano di ...

cristia_urbano : RT @Ri_Ghetto: 10 secondi e Morgan inizia una polemica con la SIAE ?? #namethattune - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: 10 secondi e Morgan inizia una polemica con la SIAE ?? #namethattune - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Elettra comunque per me ha perso perché agitata da Morgan e almeno ha evitato la polemica #namethattune - giuliettab91 : RT @Ri_Ghetto: Elettra comunque per me ha perso perché agitata da Morgan e almeno ha evitato la polemica #namethattune - Matte0214 : RT @Ri_Ghetto: Elettra comunque per me ha perso perché agitata da Morgan e almeno ha evitato la polemica #namethattune -

Ultime Notizie dalla rete : polemica Morgan La polemica di Morgan su Fabrizio De André a Name That Tune OptiMagazine JP Morgan stanzia 30 miliardi di dollari contro “razzismo sociale”

JP Morgan annuncia un investimento di 30 miliardi di dollari contro il “razzismo sociale” che colpisce afroamericani e latini negli Stati Uniti.

Palasport inaugurato con Cevoli e Bobby Solo Polemica sugli inviti

CENTO Grande evento in vista per l’inaugurazione del PalaBenedetto. Ma anche polemiche per un’iniziativa che il capogruppo consiliare Diego Contri definisce «elettorale». Il nuovo palazzetto dello spo ...

JP Morgan annuncia un investimento di 30 miliardi di dollari contro il “razzismo sociale” che colpisce afroamericani e latini negli Stati Uniti.CENTO Grande evento in vista per l’inaugurazione del PalaBenedetto. Ma anche polemiche per un’iniziativa che il capogruppo consiliare Diego Contri definisce «elettorale». Il nuovo palazzetto dello spo ...