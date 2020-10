KKM Group e Visit Brussels a Rimini con "Collegati per Vincere" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Associazione Italiana Agenti di Viaggio fa il punto sull'ampia gamma di servizi e opportunità sviluppate per semplificare ed alleggerire il lavoro quotidiano degli operatori, riportando la ... Leggi su comunicati-stampa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Associazione Italiana Agenti di Viaggio fa il punto sull'ampia gamma di servizi e opportunità sviluppate per semplificare ed alleggerire il lavoro quotidiano degli operatori, riportando la ...

ScopriMilano : COLLEGATI PER VINCERE. KKM GROUP E VISIT BRUSSELS PRESENTANO UN PROGETTO ORIENTATO ALLA RICERCA DELLE SINERGIE TRA… - Freedomtripita1 : 70 metri quadri di opportunità per tutti gli agenti di viaggio: è questo, in sintesi, il senso dello stand presenta… - PegasoNews : COLLEGATI PER VINCERE. KKM GROUP E VISIT BRUSSELS PRESENTANO UN PROGETTO ORIENTATO ALLA RICERCA DELLE SINERGIE TRA… - Freedomtripita1 : Un tour operator, con sede a Milano, che si rivolge esclusivamente alle agenzie e propone una programmazione eclett… -