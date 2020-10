Il sito che calcola la probabilità di incontrare una persona affetta da Covid a un evento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Perché il nuovo Dpcm varato dal governo impone di invitare a cena un massimo di sei persone? Cosa cambia se invece ne invito dieci? “Aggiungere un posto a tavola” al ristorante ha davvero un impatto sulla diffusione del contagio? Sì, perché a cambiare sono le probabilità di entrare in contatto con almeno una persona positiva al Covid-19, che secondo gli esperti dovrebbe tenersi sempre al di sotto dell’1 per cento. Per capirlo basta esplorare la mappa messa a punto dai ricercatori di Fondazione Isi, che insieme ai colleghi del Mobs Labs della Northeastern University di Boston – quello diretto dal fisico Alessandro Vespignani – hanno sviluppato il portale “Eventi e Covid-19“. Il sito permette di calcolare la probabilità di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Perché il nuovo Dpcm varato dal governo impone di invitare a cena un massimo di sei persone? Cosa cambia se invece ne invito dieci? “Aggiungere un posto a tavola” al ristorante ha davvero un impatto sulla diffusione del contagio? Sì, perché a cambiare sono le probabilità di entrare in contatto con almeno unapositiva al-19, che secondo gli esperti dovrebbe tenersi sempre al di sotto dell’1 per cento. Per capirlo basta esplorare la mappa messa a punto dai ricercatori di Fondazione Isi, che insieme ai colleghi del Mobs Labs della Northeastern University di Boston – quello diretto dal fisico Alessandro Vespignani – hanno sviluppato il portale “Eventi e-19“. Ilpermette dire la probabilità di ...

