AGI - Da Milano a Roma, passando per Prato la comunità cinese in Italia teme la seconda ondata del coronavirus più della prima. Lo scorso inverno nessun connazionale era stato trovato positivo, oggi i contagiati sono oltre 50. Per sbattere la porta in faccia al virus, i cinesi si armano di mascherina - sorprendendosi dell'allergia degli Italiani a indossarla - rispettano il distanziamento, evitano di uscire e assumono 3 volte al giorno un miscuglio di erbe, rimedio della medicina tradizionale. L'AGI ha parlato con i maggiori rappresentanti delle comunità cinesi in Italia. A Roma il timore è maggiore della prima ...

Ultime Notizie dalla rete : cinesi Italia Cina-Italia: dal 16 ottobre a Pechino rassegna cinematografica dedicata a Federico Fellini

"Sono certo che l'iniziativa incontrerà l'entusiasmo del pubblico cinese, profondo ammiratore dell'Italia e delle sue immagini, molte delle quali nate proprio attorno alle intuizioni felliniane. La ...

I cinesi in Italia temono la seconda ondata più della prima

Arrivano segnalazioni da tutte le comunità cinesi in Italia. La seconda ondata fa più paura della prima perché il virus si sta espandendo". Anche "qui all'Esquilino ci sono stati i primi contagi e il ...

