Germania | verso obbligo mascherina se non c' è distanza di sicurezza

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) A causa dell'incremento di casi di coronavirus, il governo tedesco ha intenzione di estendere l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi dove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza

(ANSA) - BERLINO, 14 OTT - Il governo tedesco intende estendere l'obbligo di mascherina dove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza e nei casi in cui si sta insieme per lungo tempo: è ...

Il Covid partorisce cybercriminali

Gli attacchi informatici diventano più sofisticati e frequenti, boom durante durante il lockdown (+35%). Ma l'Italia resta indietro rispetto al resto d'Europa. Carlo Mauceli sentito da HuffPost: "Siam ...

