Feste in casa “vietate”, Conte chiarisce: «Non manderemo la polizia» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo la nuova esagerazione da parte del governo, Conte deve tornare a spiegare che c’è stata una mala interpretazione di ciò che è stato detto. In questo caso, riguarda le ormai famose “feste in casa” con massimo sei invitati, prese di mira dall’ironia social, ma anche da chi, più seriamente si è chiesto se l’idea con la conseguenza di indurre i vicini a diventare delatori e spioni, non fosse anticostituzionale. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo la nuova esagerazione da parte del governo, Conte deve tornare a spiegare che c’è stata una mala interpretazione di ciò che è stato detto. In questo caso, riguarda le ormai famose “feste in casa” con massimo sei invitati, prese di mira dall’ironia social, ma anche da chi, più seriamente si è chiesto se l’idea con la conseguenza di indurre i vicini a diventare delatori e spioni, non fosse anticostituzionale.

