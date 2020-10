Danno una festa con 100 persone, multa alle organizzatrici: 11mila euro a testa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una multa da oltre 11mila euro ciascuna quella ricevuta da tre studentesse che hanno deciso di organizzare una festa con 100 persone a Norwich, nel Regno Unito. Una festa illegale, visto che le regole anti-Covid applicate nel paese prevedono il divieto di organizzare riunioni per gruppi di più di 30 persone. Tre studentesse, una festa, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Unada oltreciascuna quella ricevuta da tre studentesse che hanno deciso di organizzare unacon 100a Norwich, nel Regno Unito. Unaillegale, visto che le regole anti-Covid applicate nel paese prevedono il divieto di organizzare riunioni per gruppi di più di 30. Tre studentesse, una, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Creative SXFI Gen 2, la tecnologia di resa spaziale dei suoni di seconda generazione vede un ecosistema di prodotti in crescita. Abbiamo provato le cuffie per videogiocatori Creative SXFI Gamer e quel ...

Il ministero della Salute ha risposto in tempo ai rilievi del Garante della Privacy su Immuni. Ecco cosa sappiamo ...

