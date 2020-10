Covid, raffica di controlli per violazione delle norme anti pandemìa: quasi la metà delle multe per mancanza di mascherina (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Fioccano i controlli e multe per violazione delle norne anti Covid. In una sola settimana, 1.898 ispezioni sono state condotte dai Nas in ristoranti, pizzerie, fast-food, pub e bar per... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Fioccano ipernorne. In una sola settimana, 1.898 ispezioni sono state condotte dai Nas in ristor, pizzerie, fast-food, pub e bar per...

StefaniaFalone : Covid, raffica di controlli per violazione delle norme anti pandemìa: quasi la metà delle multe per mancanza di mas… - ilmessaggeroit : Covid, raffica di controlli per violazione delle norme anti pandemìa: quasi la metà delle multe per mancanza di mas… - andrelettrico : @MediasetTgcom24 Mi ritrovo costretto a spegnere la radio ogni ora quando arrivano le Breaking news Nemmeno il tem… - occhio_notizie : #Fisco, nessuno stop dal #Covid: dal 15 ottobre raffica di cartelle esattoriali -