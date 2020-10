Coronavirus, 255 positivi a Napoli: quasi 4mila i cittadini in isolamento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Degli 818 nuovi casi registrati oggi, mercoledì 14 ottobre, 255 sono stati registrati nella città di Napoli. Lo comunica l’Asl Napoli 1 Centro nel consueto bollettino giornaliero. Sono 2.442 i tamponi processati. Dei nuovi positivi, 184 sono contati stretti di precedenti casi di contagio. Sono 61 invece i nuovi positivi emersi dall’indagine epidemiologica suggerita dai medici di base. Di questi 38 sono paucisintomatici e 23 sintomatici. Altri due casi sono stati riscontrati tra il personale ospedaliero di un nosocomio della città. Sono in corso approfondimenti sui contatti stretti dei due sanitari. Ad oggi i cittadini napoletani ricoverati in ospedale sono 160 (14 in terapia intensiva) mentre ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Degli 818 nuovi casi registrati oggi, mercoledì 14 ottobre, 255 sono stati registrati nella città di. Lo comunica l’Asl1 Centro nel consueto bollettino giornaliero. Sono 2.442 i tamponi processati. Dei nuovi, 184 sono contati stretti di precedenti casi di contagio. Sono 61 invece i nuoviemersi dall’indagine epidemiologica suggerita dai medici di base. Di questi 38 sono paucisintomatici e 23 sintomatici. Altri due casi sono stati riscontrati tra il personale ospedaliero di un nosocomio della città. Sono in corso approfondimenti sui contatti stretti dei due sanitari. Ad oggi inapoletani ricoverati in ospedale sono 160 (14 in terapia intensiva) mentre ...

