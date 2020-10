Cene in sei e mascherine in casa: ecco cosa non torna nel Dpcm (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessandro Ferro Continua la polemica sulle misure contenute nell'ultimo Dpcm. Il professor Clementi: "mascherine dentro casa? Mi sembra eccessivo..." Mascherina in casa si o no? Qual è la distanza corretta tra un soggetto ed un altro? Chi possiamo invitare a casa? L'Italia è entrata in una nuove fase restrittiva a causa dell'aumento dei contagi arrivati quasi a 6mila al giorno. Con il professore Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia all'Ospedale San Raffaele di Milano, abbiamo provato a capire meglio il perché di certe misure, perché sono cambiate alcune decisioni rispetto ai mesi precedenti e se il virus fa paura come prima o stiamo riuscendo, comunque, a gestirlo. Professor Clementi, il nuovo Dpcm del governo ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessandro Ferro Continua la polemica sulle misure contenute nell'ultimo. Il professor Clementi: "dentro? Mi sembra eccessivo..." Mascherina insi o no? Qual è la distanza corretta tra un soggetto ed un altro? Chi possiamo invitare a? L'Italia è entrata in una nuove fase restrittiva a causa dell'aumento dei contagi arrivati quasi a 6mila al giorno. Con il professore Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia all'Ospedale San Raffaele di Milano, abbiamo provato a capire meglio il perché di certe misure, perché sono cambiate alcune decisioni rispetto ai mesi precedenti e se il virus fa paura come prima o stiamo riuscendo, comunque, a gestirlo. Professor Clementi, il nuovodel governo ...

