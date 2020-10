Carabinieri rubano 11.000 euro ad uno spacciatore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono finiti agli arresti domiciliari due Carabinieri, a Milano. L’accusa è quella di aver derubato uno spacciatore di 11.000 euro, durante una perquisizione. I due, inoltre, avrebbero cancellato una intercettazione. L’arrestato, infatti, durante uno dei colloqui in carcere con la moglie, avrebbe riferito a quest’ultima di avere il sospetto che gli 11.000 euro, che la donna non riusciva più a trovare, fossero stati rubati proprio da questi ultimi, durante la perquisizione. I militari avevano dunque cancellato questa intercettazione, nella paura di poter ricadere nel novero dei sospettati. La vicenda risale al 18 settembre 2017. Alla fine di un inseguimento, i carabiniei di Rho avevano sequestrato 250 chili di marijuana. I due avevano dichiarato di non aver trovato nulla. ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono finiti agli arresti domiciliari due, a Milano. L’accusa è quella di aver derubato unodi 11.000, durante una perquisizione. I due, inoltre, avrebbero cancellato una intercettazione. L’arrestato, infatti, durante uno dei colloqui in carcere con la moglie, avrebbe riferito a quest’ultima di avere il sospetto che gli 11.000, che la donna non riusciva più a trovare, fossero stati rubati proprio da questi ultimi, durante la perquisizione. I militari avevano dunque cancellato questa intercettazione, nella paura di poter ricadere nel novero dei sospettati. La vicenda risale al 18 settembre 2017. Alla fine di un inseguimento, i carabiniei di Rho avevano sequestrato 250 chili di marijuana. I due avevano dichiarato di non aver trovato nulla. ...

